Faiz artarsa borsa düşer mi? Faiz artarsa borsa ne olur, yükselir mi?
Merkez Bankası bugün saat 14.00'te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Bu nedenle Faiz artarsa borsa düşer mi? Sorusu yatırımcılar tarafından merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Peki, Faiz artarsa borsa düşer mi? Faiz artarsa borsa ne olur, yükselir mi?
Faiz artarsa borsa düşer mi? Sorusu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle araştırılmakta. Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. Ekonomistler bugün de faizin 500 baz puan artışıyla yüzde 30 olacağını düşünüyor. Peki, Faiz artarsa borsa düşer mi? Faiz artarsa borsa ne olur, yükselir mi?
FAİZ ARTARSA BORSA DÜŞER Mİ?
Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.
- Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.
- Merkez Bankası faizi artırırsa; doların 26,67 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.
- Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 26,67TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.
- Merkez Bankası faizi düşürürse; doların 26,67TL seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.
- Merkez Bankası faiz artışına gitmesi durumunda dolardaki düşüşle aynı orantıda altında da düşüş yaşanacağı beklenir.