Merkez Bankası bugün saat 14.00'te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Bu nedenle Faiz artarsa borsa düşer mi? Sorusu yatırımcılar tarafından merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Peki, Faiz artarsa borsa düşer mi? Faiz artarsa borsa ne olur, yükselir mi?

Faiz artarsa borsa düşer mi? Sorusu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle araştırılmakta. Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. Ekonomistler bugün de faizin 500 baz puan artışıyla yüzde 30 olacağını düşünüyor. Peki, Faiz artarsa borsa düşer mi? Faiz artarsa borsa ne olur, yükselir mi?

FAİZ ARTARSA BORSA DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.