Faiz artarsa altın düşer mi, ne olur? Merkez Bankası faiz yükseltirse altın fiyatları ne olur, artar mı, azalır mı? Faiz artarsa altın ne olur?

Faiz oranları ve altın fiyatları, finansal piyasalarda önemli rol oynayan iki faktördür. Birçok yatırımcı, faiz oranlarının altın fiyatlarını nasıl etkilediğini merak etmektedir. Peki, Faiz artarsa altın düşer mi? Faiz artarsa altın fiyatları artar mı, azalır mı? Faiz artarsa altın ne olur?

Faiz oranları, ekonomik büyüme, enflasyon ve merkez bankalarının politikaları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, faiz oranları arttıkça, altın fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olur. Bu nedenle faiz artırımı yapılacağını düşünmekte olan kişiler tarafından Faiz artarsa altın düşer mi? Sorusu başta olmak üzere birçok soru araştırılıyor. Peki, Faiz artarsa altın düşer mi? Faiz artarsa altın fiyatları artar mı, azalır mı? Faiz artarsa altın ne olur?

FAİZ ARTARSA ALTIN DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası, 2023 seçimlerinin ardından faiz artırımına gitmeye devam ediyor. Birçok işlem için faiz oranı belirleyen Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından altının durumu ne olur merak edildi. Faiz arttığında yaşanan gelişmeler;

Bankalar, müşterilere uygulanan faizleri artırır.

Döviz kuralarının düşmesi, TL'nin değer kazanması beklenir.

Enflasyonun düşmesi beklenir.

Harcamalar azaltılır.

FAİZ SONRASI ALTINDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Geçtiğimiz ay 650 baz puanlık artış yapan Merkez Bankası temmuz ayı için ise politika faizini 250 baz puan arttırarak 17,5 seviyesine getirdi. Dolar, euro ve gram altının, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk tepkisi ise belli oldu.

DOLAR, EURO VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Saat 15.00 itibarıyla dolar/TL kuru 26,90 liradan işlem görürken, euro/TL kuru ise 30,22 liradan satışa sunuldu. Faiz kararı sonrası gram altın ise 1.714 lira dolaylarında seyretti.

FAİZ ARTIRIMI SÜRÜYOR

Saat 14.00'te TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Öte yandan haziran ayında ise politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti.

FED FAİZ YÜKSELTİRSE ALTIN NE OLUR?

Mynet'in haberine göre, Yatırım Kredi tarafından yayımlanan makalede konu ile ilgili, "Dolar/TL kuru artarsa gram altın veya çeyrek altın fiyatı yine yükselir. FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. ... Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez." denildi.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.