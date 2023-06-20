Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yabancı kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor. Peki, Faiz artacak mı düşecek mi? TCMB faiz yükseltecek mi?

Bloomberg'in aktardığına göre, raporda ayrıca, "İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur" denildi.Faiz artacak mı düşecek mi? TCMB faiz yükseltecek mi?

FAİZ ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?

Moody's, para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için TCMB'nin ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyacağına işaret etti.

Moody's, son bir yıl içinde uygulamaya konulan makro ihtiyati önlemlerin büyük bölümünün de, bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde en büyük etkisi olanlar başta olmak üzere kademeli şekilde kaldırılmasını da bekliyor.