Faik Öztürk'ün yüzündeki yara izi nedir? Bu akşam Star TV'de ekranlara gelen İbrahim Tatlıses'in sunumuyla yayınlanan İbo Show programı konuklarından Faik Öztürk'ün yüzündeki yara izini gören vatandaşlar Faik Öztürk'ün yüzüne ne oldu? Faik Öztürk'ün yüzündeki yara izi nedir? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

FAİK ÖZTÜRK'ÜN YÜZÜNDEKİ YARA İZİ NEDİR?

Star TV'de ekranlara gelen İbrahim Tatlıses'in sunumuyla yayınlanan İbo Show programı konuklarından Faik Öztürk'ün yüzündeki yara izini gören vatandaşlar yara izinin sebebini merak etti. Edinilen bilgilere göre Faik Öztürk'ün yüzündeki yara izi düşmesi sonucu meydana geldi.

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Balıkesirli bir asker arkadaşının "Bana hurda tren rayı bulabilir misin?" sorusu üzerine 1 milyon lira borç bulan Öztürk, rayları, TIR'ların başında Balıkesir'deki haddehaneye kadar bizzat kendisi taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon parası oldu. Sonra devlete olan borcunu ödedi. Bundan sonraki kazancı, 285 milyon lirayı buldu. Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir albüm çıkardı. Elde ettiği gelirleri şehit ailelerine bağışladı. Diğer albümün gelirini ise kekemelere bağışlamıştır. Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.

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