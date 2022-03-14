Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında, nereli? Faik Öztürk ne iş yapmakta, eşi kim?

Faik Öztürk kimdir sorusu magazin gündeminde araştırma konusu olmaya devam ediyor. 13 Nisan 1962'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya gelmiştir. Faik Öztürk, Astsubay çocuğu olması nedeniyle birçok farklı ilde ikamet etmiştir. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, lise ikinci sınıftayken okulu bırakmıştır. Faik Öztürk kaç yaşında, nereli? Faik Öztürk ne iş yapmakta, eşi kim?

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

FAİK ÖZTÜRK NE İŞ YAPMAKTA?

Balıkesirli bir asker arkadaşının "Bana hurda tren rayı bulabilir misin?" sorusu üzerine 1 milyon lira borç bulan Öztürk, rayları, TIR'ların başında Balıkesir'deki haddehaneye kadar bizzat kendisi taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon parası oldu. Sonra devlete olan borcunu ödedi. Bundan sonraki kazancı, 285 milyon lirayı buldu. Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir albüm çıkardı. Elde ettiği gelirleri şehit ailelerine bağışladı. Diğer albümün gelirini ise kekemelere bağışlamıştır. Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır. Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraberdir.

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