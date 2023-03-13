Faik Öztrak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Faik Öztrak'ın hayatı ve biyografisi!

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FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

Faik Öztrak (d. 26 Mart 1954, Ankara), Türk siyasetçi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olan Faik Öztrak, 1987 yılında Birmingham Üniversitesi'nden Kalkınma Finansmanı konusunda lisansüstü diploma ve master (M. Soc. Sc.) derecelerini almıştır.

Meslek yaşamına Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) 1978 yılında başlamıştır. DPT'de Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Başkan Yardımcısı, 2001 krizinden sonra ise Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in Hazine Müsteşarı olmuştur.

Bu dönemde Kemal Derviş ile birlikte Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmiştir.

Hükûmet değişikliğinin ardından, 2003 yılında Hazine Müsteşarlığı'ndan ayrılmış, bu tarihten sonra Milliyet Gazetesi'nde ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuk öğretim üyeliği, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğü yapmıştır.

23, 24, 25 ve 26. dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili seçilen Öztrak, 23. dönem TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde ve Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu'nda bulunmuş, Asamble'ye bağlı Ekonomik ve Mali İşler, Sosyal İşler ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 24. dönem TBMM'de NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) üyesi olan Öztrak, NATO-PA Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen NATO-PA Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2008-2016 yılları arasında CHP'de Parti Meclisi üyeliği, Genel Saymanlık, Ekonomi Politikaları, İşveren Sendikaları ve Kuruluşları, Dış İlişkiler (Vekaleten) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Özel hayatı

Eski İçişleri Bakanı Faik Öztrak'ın torunu, TRT'nin ilk genel müdürlüğünü yapmış Adnan Öztrak ile Devlet Bakanlığı, Fahri Korutürk ve İhsan Sabri Çağlayangil dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapmış İlhan Öztrak'ın yeğeni, eski İçişleri Bakanlarından Orhan Öztrak'ın oğludur. Vasıf Çınar ve Esat Çınar, annesinin dayılarıdır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

20 Eylül 2020 tarihinde koronavirüsü yendiğini duyurmuştur.