Son zamanlarda gündemde yer alan Faik Öztrak'ın hayatı ve biyografisi. Ankara Üniversitesi mezunu olan Öztrak, DPT, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi önemli görevlerde bulunmuştur. CHP Tekirdağ Milletvekili olan Öztrak, NATO Parlamenter Asamblesi'nde de görev yapmaktadır. Peki, Faik Öztrak kimdir? Faik Öztrak kaç yaşında, ne iş yapıyor? Faik Öztrak hayatı ve biyografisi!

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FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olan Faik Öztrak, 1987 yılında Birmingham Üniversitesi'nden Kalkınma Finansmanı konusunda lisansüstü diploma ve master (M. Soc. Sc.) derecelerini almıştır.

Meslek yaşamına Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) 1978 yılında başlamıştır. DPT'de Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Başkan Yardımcısı, 2001 krizinden sonra ise Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in Hazine Müsteşarı olmuştur.

Bu dönemde Kemal Derviş ile birlikte Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmiştir.

Hükûmet değişikliğinin ardından, 2003[6] yılında Hazine Müsteşarlığı'ndan ayrılmış, bu tarihten sonra Milliyet Gazetesi'nde ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuk öğretim üyeliği, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğü yapmıştır.

23, 24, 25 ve 26. dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili seçilen Öztrak, 23. dönem TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde ve Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu'nda bulunmuş, Asamble'ye bağlı Ekonomik ve Mali İşler, Sosyal İşler ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 24. dönem TBMM'de NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) üyesi olan Öztrak, NATO-PA Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen NATO-PA Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. 28. dönemde Tekirdağ'dan 1. sırada milletvekili adayı gösterilmiştir.

2008-2016 yılları arasında CHP'de Parti Meclisi üyeliği, Genel Saymanlık, Ekonomi Politikaları, İşveren Sendikaları ve Kuruluşları, Dış İlişkiler (Vekaleten) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.