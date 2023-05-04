Faik Öztrak aday mı? Faik Öztrak hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Faik Öztrak aday mı? 2023 Faik Öztrak milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Faik Öztrak aday mı? 2023 Faik Öztrak milletvekili adayı mı? İşte detaylar...