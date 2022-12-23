Faik Işık kimdir? Faik Işık hangi partili? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Faik Işık hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Faik Işık hakkında Faik Işık kim sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Faik Işık kimdir? Faik Işık hangi partili? Faik Işık nereli ve yaşı kaç? İşte, Faik Işık aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar...

Faik Işık kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Faik Işık hakkında Faik Işık kim sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Faik Işık kimdir? Faik Işık hangi partili? Faik Işık nereli ve yaşı kaç? İşte, Faik Işık aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

FAİK IŞIK KİMDİR?

Faik Işık, 5 Kasım 1963 Yozgat Boğazlıyan doğumludur. Sırasıyla, Namık Kemal İlkokulu'nda eğitim hayatına başlayıp daha sonra Kayseri Kadı Burhanettin Ortaokulu, Kayseri Lisesi ve 1981 yılı İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur.

Lise yıllarında Kayseri Milli Türk Talebe Birliği aktif üyesi olan Faik Işık, 1983'te Milli Gazete Yazı İşleri Md Yardımcılığı görevini yaptı.

FAİK IŞIK'IN YAPTIĞI FAALİYETLER:

Hak Yol Vakfı'nda üniversite öğrenicilerine yönelik kültür sanat çalışmaları.

Refah Partisi üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarda Necmettin Erbakan'ın özel ekibi.

Jean Monnet Institude/ Avrupa Toplulukları Merkezi'inde bir yıl ders.

Florya Polis Eğitim Merkezi, Hukuka Giriş ve Ceza Hukuku Dersleri eğitmeni.

19 Nisan 1990 İstanbul Barosu ve TBB üyeliği.

1991-1992 İstihkam / Askeri Hakim// ( Bu esnada ÖSS'de tek tercih AÖF İktisat'a kayıt ).

1992-1998 Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Halkla İlişkiler Başkanı ( Kadir Topbaş'ın ) Yardımcısı.

28 Şubat döneminde SİNCAN DAVASI da dahil olmak üzere çok sayıda davada savunmanlık görevini yürütmüştür.

1994-2011 Temmuz arası Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda yurttaşın hukukun bütün alanlarında avukatlığı, Recep Tayyip Erdoğan Davası 1998 kitabı.

2004 GAZBİR Başkanlığı ( İlk GAZBİR Başkanı )

Simurg Anka Phoneix Sanat Grubu

2005-2009 Sıcak Yuva Vakfı Başkan ( Prof. Yunus Söylet ) Yardımcısı.

3. Türk Dünyası Güreş Turnuvası sponsoru – Fatih Kulüpler Birliği

İstanbul MIR Sanat Grubu kurucusu.

AVRASYA ŞARKILARI YARIŞMASI Orkestrası ve gösterilerini yapan kuruluşun kurucusu

Çok sayıda amatör spor kulübü ve çevre dahil değişik dernek ve vakıfların kuruluş ve çalışmaları yürütmüştür.