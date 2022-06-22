Ünlü oyuncu Fahriye Evcen hamile mi ve Fahriye Evcen ikinci çocuğa mı hamile soruları merak ediliyor. Fahriye Evcen hamile mi ve Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ikinci çocuğu mu olacak sevenleri tarafından araştırılıyor. Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ikinci çocuğu mu olacak? Fahriye Evcen'in ikinci çocuk heyecanı! Detaylar haberimizdedir…

FAHRİYE EVCEN HAMİLE Mİ?

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen'in yeniden hamile olduğu iddiası magazin gündemden düşmüyor. Instagram'da Gazetemagazin hesabından yapılan bir paylaşım heyecan yarattı. Gazetemagazin'in iddiasına göre; Fahriye Evcen 2.5 aylık hamile.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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