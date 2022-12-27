Yaprak Dökümü ve Çalıkuşu gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünya evine girmiş, 2019 yılında da ilk çocuğunu kucağına almıştı. Sevenleri ise arama motorlarında Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen 2.kez mi hamile? Fahriye Evcen bebeği ne zaman doğacak? sorularını araştırıyor.

Birçok projede yer alan başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Tatlılığı ile dikkatleri üzerine çeken Karan'ın ardından şimdi tekrar Fahriye Evcen'in karnı burnunda. Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen 2.kez mi hamile? Fahriye Evcen bebeği ne zaman doğacak?

FAHRİYE EVCEN HAMİLE Mİ?

İkinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Oyuncunun "Kavuşmaya az kaldı" notunu yazdığı paylaşıma sessiz kalmayan Burak Özçivit önce "Bekliyoruz" yorumunu yaptı sonra da fotoğrafları kendi hesabından yayınlayarak "Su gibi" dedi. İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan 7,5 aylık Fahriye Evcen, 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşarak "Kavuşmaya az kaldı" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken eşi Burak Özçivit de sessiz kalamadı. Baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu paylaşıma "Bekliyoruz" yorumunu yaptı. Yorumla yetinmeyen Özçivit, aynı fotoğrafları kendi Instagram hesabından da yayınlayarak "Su gibi" dedi.