2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen'in paylaşımlarını görenler Fahriye Evcen hamile mi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen 2. kez hamile mi? Detaylar haberimizde…

Oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile tekne tatili yapan Fahriye Evcen 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Evcen'in paylaşımlarını görenlerin aklına Fahriye Evcen hamile mi? sorusu geldi. Peki Fahriye Evcen 2. kez hamile mi? Fahriye Evcen hamile mi? İşte detaylar…

FAHRİYE EVCEN HAMİLE Mİ?

2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, 3.5 aylık hamile.

FAHRİYE EVCEN 2. KEZ HAMİLE Mİ?

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in geçtiğimiz hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çıkan haberlerin ardından konuşan Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" dedi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor." ifadelerini kullanmıştı.