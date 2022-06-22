Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen Karan isminde bir oğulları bulunuyor. 2,5 aylık hamile olduğu öne sürülen Fahriye Evcen'in hayranları bu habere oldukça sevinirken bebeğin cinsiyeti merak edilmeye başlandı. Peki, Fahriye Evcen hamile mi?

FAHRİYE EVCEN HAMİLE Mİ?

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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