Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ikinci bebeğine hamile kalması ardından, Fahriye Evcen doğum yaptı mı ve Fahriye Evcen ikinci bebeğini doğurdu mu soruları gündeme geliyor. Fahriye Evcen doğum yaptı mı ve Fahriye Evcen ikinci bebeğini doğurdu mu merak ediliyor. Peki, Fahriye Evcen doğum yaptı mı? Fahriye Evcen ikinci bebeğini doğurdu mu?

Oyuncu Fahriye Evcen ile meslektaşı Burak Özçivit, 2017 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Fahriye Evcen doğum yaptı mı ve Fahriye Evcen ikinci bebeğini doğurdu mu merak ediliyor. Fahriye Evcen doğum yaptı mı? Fahriye Evcen ikinci bebeğini doğurdu mu? Fahriye Evcen doğum yaptı mı? Fahriye Evcen ikinci bebeğini doğurdu mu? Detaylar haberimizdedir…

FAHRİYE EVCEN DOĞUM YAPTI MI?

2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, ikinci bebeğine hamile. Ancak, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti ikinci bebeklerini henüz kucağına almadı.