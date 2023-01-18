Fahriye Evcen doğum yaptı mı? Bebeklerine ne isim verdiler? Fahriye Evcen kimdir?

2017 yılında Burak Özyiğit'le dünya evine giren güzel oyuncu Fahriye Evcen ikinci çocuğunu dünya getirmeye hazırlanıyor. Bir süredir doğum hazcılıklarını sürdüren çiftinin ikinci çocukları ne zaman dünyaya geleceği merak ediliyordu. Beklene gelişme bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Peki Fahriye Evcen doğu mu yaptı? Bebeklerine ne isim verdiler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2017 yılında nikah masasına oturan magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden olan güzel oyuncu Fahriye Evcen ve meslektaşı Burak Özçivit ile dünya evine girmişti. Bir süredir doğum hazcılıklarını sürdüren çiftinin ikinci çocukları ne zaman dünyaya geleceği Kamuoyu tarafından merak ediliyordu. Peki, Fahriye Evcen doğu mu yaptı mı? Bebeklerine ne isim verdiler? Fahriye Evcen kimdir? Detaylar haberimizde...

FAHRİYE EVCEN DOĞUM YAPTI MI?

Dizi setinde tanıştığı Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen ünlü oyuncuFahriye Evcen, 2019 yılında ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu, bugün doğum yaptı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde kucağına aldı. Çift bebeklerine Kerem adını verdi. Burak Özyiğit'in doğum esnasında eşini yalnız bırakmadığı ve anne ile bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEBEKLERİNE NE İSİM VERDİLER?

Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti, heyecanla bekledikleri bebeklerine Kerem adını verdi. 2016 Yılında nikah masasına oturan çiftin Karan adında bir oğulları daha var.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken Türkiye'den dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur.

2005 yılında rol aldığı ve baş rollerinde, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Göksel Arsoy gibi Türk sinemasının devlerinin rol aldığı Asla Unutma adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Evcen, asıl büyük çıkışını ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü dizisindeki oynadığı Necla karakteri ile yapmıştır.

2010 yapımı Türk filmi Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak 'ta, Claudia Cardinale'nin gençliğini canlandıran Fahriye Evcen, 2017 yılında Los Angeles merkezli yayın yapan BuzzNet listesinde Gigi Hadid, Adriana Lima, Angelina Jolie gibi isimlerle birlikte dünyanın en güzel 30 kadını arasında gösterildi.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Fahriye Evcen'in, 2019 Nisan ayında dünyaya gelen Karan isminde bir oğlu bulunmaktadır.