Fahri Kasırga kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga'nın hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fahri Kasırga'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Fahri Kasırga kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Fahri Kasırga ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fahri Kasırga geliyor. Peki, Fahri Kasırga kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fahri Kasırga'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

FAHRİ KASIRGA KİMDİR?

Fahri Kasırga (20 Ocak 1953; Çayeli, Rize), Türk bürokrat ve eski Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteridir. 2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

Hayatı

Fahri Kasırga, 20 Ocak 1953'te, Nazime ve Saban Kasırga'nın oğlu olarak Çayeli, Rize'de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1978 yılında Rize Hakim adayı olarak staja başladı. 1979 Aralık ayında askerlik yapmak üzere görevinden ayrıldı. 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet savcı yardımcısı olarak yeniden göreve döndü. Sırayla Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu-Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. 26 Kasım 2001 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken 3 Ekim 2003 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi gereğince 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi tarafsız Adalet Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık görevinin ardından döndüğü müsteşarlık makamında Temmuz 2008 tarihine kadar görevini sürdürdü. Ardından Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanı oldu. 20 Ocak 2014 itibarıyla Başbakanlık müsteşarlığına atandı. 11 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğine tayin edildi. 26 Şubat 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Genel Kurulu üyeliğine getirildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.