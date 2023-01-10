Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimin ardından Fahri Akçin'in kim olduğu merak edildi. Adını sıklıkla duyduğumuz başarılı ismin kim olduğu ise araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı Fahri Akçin kimdir? Fahri Akçin kaç yaşında, nereli? Fahri Akçin hayatı ve biyografisi!

Fahri Akçin kimdir? sorusu gündemde yer alan sorular arasında. 10 Ocak günü Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonrasında gündeme gelen isim hakkında merak edilenler ise Fahri Akçin kimdir? Fahri Akçin kaç yaşında, nereli? soruları ile arama motorlarında aratıldı. Peki, Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı Fahri Akçin kimdir? Fahri Akçin kaç yaşında, nereli? Fahri Akçin hayatı ve biyografisi!

FAHRİ AKÇİN KİMDİR?

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10.01.2023 tarihinde (bugün) yapılan seçim sonucunda Sekizinci Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Başkanı Sayın Fahri Akçin yeniden seçilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

SAYIN FAHRİ AKÇİN'İN ÖZGEÇMİŞİ

01.06.1962 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1984 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Tokat/Artova'da yedek subay olarak yapmıştır.

Elazığ hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akçin; sırasıyla Hatay, Genç, Akçadağ ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Fahri Akçin, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 22.12.2014 tarihinde ilk kez, 24.12.2018 tarihinde ikinci kez ve 10.01.2023 tarihinde üçüncü kez Yargıtay Sekizinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Akçin, evli ve iki çocuk babasıdır.