Fahrettin Koca sağlık durumu ne? Fahrettin Koca koronavirüs mü oldu? Fahrettin Koca korona açıklaması ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medyadan veren Bakan Koca, testinin 5 gün önce pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca'nın son sağlık durumunu merak eden vatandaşlar Fahrettin Koca sağlık durumu nasıl? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fahrettin Koca sağlık durumu nasıl? Fahrettin Koca koronavirüs mü oldu? Fahrettin Koca korona açıklaması ne? Fahrettin Koca son sağlık durumu nedir? Fahrettin Koca neden koronavirüse yakalandı?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Peki, Fahrettin Koca sağlık durumu nasıl? Fahrettin Koca koronavirüs mü oldu? Fahrettin Koca korona açıklaması ne? Fahrettin Koca son sağlık durumu nedir? Fahrettin Koca neden koronavirüse yakalandı? İşte detaylar haberimizde...

FAHRETTİN KOCA SAĞLIK DURUMU NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medyadan veren Bakan Koca, testinin 5 gün önce pozitif çıktığını söyledi.

Bakan Koca paylaşımında, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım. " ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Fahrettin Koca paylaşımında, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım. " ifadelerini kullanarak koronavirüs olduğunu açıkladı.