Fahrettin Koca açıklamasında ne dedi? CANLI YAYIN NOTLARI | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesilmesinin ardından, sağlık durumuyla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Fahrettin Koca canlı yayını nereden izlenir? Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında ne dedi?

Fahrettin Koca canlı yayını nereden izlenir, sorusunun yanıtı merak ediliyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesilmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.

FAHRETTİN KOCA'NIN CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'dan halka seslenir. Canlı yayın pek çok özel haber kanalından yayınlanmakta.

FAHRETTİN KOCA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA NE DEDİ?

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Durumu gayet iyi, yakın zamanda programına devam edecek.

Önceki akşam katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki gündür programları iptal ediliyor. Erdoğan'ın sağlık durumu merak edilirken hastalığını ve son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

"ENFEKSİYONUN ETKİSİ AZALMIŞ DURUMDA"

Konya'da açılış töreninde konuşan Koca, "Kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En kısa zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten kendisine duacı olan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti." ifadelerini kullandı.