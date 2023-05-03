Fahrettin Koca aday mı? 2023 Fahrettin Koca milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Fahrettin Koca aday mı? 2023 Fahrettin Koca milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Fahrettin Koca aday mı? 2023 Fahrettin Koca milletvekili adayı mı? İşte detaylar...