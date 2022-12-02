Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun kaç yaşında, nereli?

Fahrettin Altun, 11 Eylül 1976'da Almanya'da doğdu. Geçmişte televizyon programı ve köşe yazarlığı ,gazetecilik yapan Fahrettin Altun şu anda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapıyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanı Fahrettin Altun kimdir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı olarak atanan ve Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeliği de yapan Fahrettin Altun'un hayatı internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Fahrettin Altun ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

Akademisyen, Sosyoloji Profesörü, Kamu Yöneticisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Yazar.1976, Stuttgart / Almanya doğumlu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde, doktorasını ise "McLuhan ve Baudrillard'ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi" başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Altun 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi'nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, SETA İstanbul Genel Koordinatörü & SETA Genel Koordinatör Yardımcısı İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Altun Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. TRT 2 ve TRT Haber'de yayımlanan Ayrıntı adlı televizyon programını hazırladı ve sundu. Halihazırda Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, aylık Kriter dergisinin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmekte, TRT 1'de Enine Boyuna ve TRT Haber'de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak kaktı sunmaktadır. SETA İstanbul'un Genel Koordinatörlüğünü yürüten Altun, siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalar yaptı.