Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan adayı ise Fadime Geçioğlu. Fadime Geçioğlu kimdir? Fadime Geçioğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FADİME GEÇİOĞLU KİMDİR?

Fadime Geçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adana Karaisalı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.