Facir ne demek ve ne ifade eder insanlar tarafından merak ediliyor. Facir nerede geçir ve anlamı nedir merak ediliyor. Kuran-ı Kerim de veya Hadis-i Şeriflerde geçen bazı kelimelerin anlamını araştıran insanlar, facir ne demek ve facir ne anlama gelir merak ediyor. Facir ne demek sorusuna yanıt arayanlar, facir anlamı nedir diye araştırıyor. Facir ne demek? Facir kelimesinin anlamı nedir? Detaylar haberimizdedir…

FACİR NE DEMEK?

Facir kelimesinin karşılığı bir şeyi yarmak ve genişçe açmak olarak geçmektedir. Bu kelimenin fecr ya da fücr köklerinden türediği biliniyor.

Sıfat olarak düşünüldüğünde günahlara dalan ve batıla sapan anlamlarını taşıyabiliyor. İnsanlar günah işlemeye meyil ettiren özelliği olarak da açıklanmaktadır. Facir kelimesi her ne kadar fasık kelimesine yakın olarak görülse de fasık facir göre daha umumi durumdadır.

Haberler.com - Gündem