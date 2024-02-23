FACEBOOK - WHATSAPP CUMA MESAJLARI: Resimli, en iyi, kısa, anlamlı Facebook ve WhatsApp Cuma mesajları 2024!

En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları ile farklı platformlar üzerinden Cuma gününü coşku ve sevinçle karşılıyoruz. Resimli, kısa, ayetli Cuma mesajları duygularımızı sevdiklerimizle paylaşmamıza yardımcı olan mesajlardır. İşte Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! Ile birlikte sizde sevdikleriniz ile cuma sevgisini paylaşabilirsiniz. İşte FACEBOOK - WHATSAPP CUMA MESAJLARI: Resimli, en iyi, kısa, anlamlı Facebook ve WhatsApp Cuma mesajları 2024!

FACEBOOK - WHATSAPP CUMA MESAJLARI

"Rabbimizin rahmeti ve mağfireti bugün de üzerimize yağsın. Dualarınızın kabul olduğu bir Cuma dilerim."

"Cumanız mübarek olsun! Rabbim dualarımızı kabul etsin, yüzümüzü güldürsün."

"Bugün eller semaya açılsın, dualar göklere yükselsin. Cumanız mübarek olsun, kalbiniz nur dolsun!"

"Rabbimizin rahmetiyle dolu, huzur ve bereket içinde bir Cuma geçirmeniz dileğiyle."

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile… Hayırlı Cumalar.

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Bugün dualarımızı eksik etmeyelim, Cuma günü dualarımız kabul olur.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ FACEBOOK VE WHATSAPP CUMA MESAJLARI