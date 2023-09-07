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Facebook'un kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddiası

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Sosyal medya platformu Facebook'un kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddia edildi.

Paylaşıma göre Facebook, kullanıcılarından aylık 4 Eylül Pazartesi gününden itibaren kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağını iddia eden bir paylaşımda, kullanıcıların bir not ya da açıklama yayınlamamaları durumunda buna onay vermiş olacaklarını öne sürdü.

Facebook'un kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddiası

Bu paylaşım zaman zaman yabancı kullanıcıların sayfasında da yer almış.

Facebook'un kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddiası

Facebook'un yardım merkezine bu konuyla ilgili soru yöneltildiğinde, platformun kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağına dair bilgi yer almıyor.

Facebook'un kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddiası

İddialar bir yana Facebook'un internet sitesinde yer alan en son bilgi şu şekilde: "Facebook'u kullanmanız için sizden ücret almıyoruz. Bunun yerine, Meta Şirketi Ürünlerinde reklamlar göstermesi için reklam verenlerden ücret alıyoruz. Bu, herkesin Facebook'u erişim ücreti ödemeden kullanabilmesini sağlamamıza yardımcı oluyor."

Facebook'un kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddiası

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"Facebook'un kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddiası"
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"Facebook'un kullanıcılarından ücret talep edeceği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Facebook'un sayfasında böyle bir bigi yer almıyor. Böyle bir uygulamanın başladığına dair resmi bir açıklama yapılmamış. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Sosyal Medya

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