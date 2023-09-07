"Facebook'un kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddiası"

Paylaşıma göre Facebook, kullanıcılarından aylık 4 Eylül Pazartesi gününden itibaren kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağını iddia eden bir paylaşımda, kullanıcıların bir not ya da açıklama yayınlamamaları durumunda buna onay vermiş olacaklarını öne sürdü.

Bu paylaşım zaman zaman yabancı kullanıcıların sayfasında da yer almış.

Facebook'un yardım merkezine bu konuyla ilgili soru yöneltildiğinde, platformun kullanıcılarından 4,99 dolar ücret almaya başlayacağına dair bilgi yer almıyor.

İddialar bir yana Facebook'un internet sitesinde yer alan en son bilgi şu şekilde: "Facebook'u kullanmanız için sizden ücret almıyoruz. Bunun yerine, Meta Şirketi Ürünlerinde reklamlar göstermesi için reklam verenlerden ücret alıyoruz. Bu, herkesin Facebook'u erişim ücreti ödemeden kullanabilmesini sağlamamıza yardımcı oluyor."