Milyarlarca kullanıcısı bulunan Facebook, Meta çatısı altında bulunuyor. Özellikle Twitter'ın sahibi Elon Musk ile atışmalarıyla tanınan Mark Zuckerberg'in başı ise Facebook'un reklamlarıyla başı belada. Kullanıcılar uygulamanın ses dinlediğini ve buna göre reklam gösterdiğini aynı zamanda seçimlerde usulsüzlüğe bulaştığını iddia ediyor. Uygulamayı ücretli hale getirmek sorunun çözümü gibi görünsede kullanıcılar merak ediyor Facebook ücretli mi oluyor? Facebook Meta artık ücretli mi? İşte detaylar…

FACEBOOK ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?

Avrupa Birliği yasaları gereği kullanıcılara gösterilen reklamlarda bazı kısıtlamalar getirilmesi gündeme geldi. Ardından Facebook ve Instagram'ın ücretli bir versiyon çıkartacağına dair iddialar ise ortaya çıktı. Gündeme gelen bilgilere göre Facebook ve Instagram'ın reklamsız ücretli bir versiyonu çıkacak. Bu sayede platformlar Avrupa Birliği baskısını arttırmayı hedefliyor. Yine aynı iddiaya göre Facebook ve Instagram'ın ücretli versiyonunun yanında ücretsiz reklamlı versiyonları hala yayınlanmaya devam edecek.

FACEBOOK META ARTIK ÜCRETLİ Mİ?

İddialar bir yana Facebook'un internet sitesinde yer alan en son bilgi şu şekilde: "Facebook'u kullanmanız için sizden ücret almıyoruz. Bunun yerine, Meta Şirketi Ürünlerinde reklamlar göstermesi için reklam verenlerden ücret alıyoruz. Bu, herkesin Facebook'u erişim ücreti ödemeden kullanabilmesini sağlamamıza yardımcı oluyor."