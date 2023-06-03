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Facebook ücretli mi olacak? Facebook paralı olacak mı?

Facebook ücretli mi olacak? Facebook paralı olacak mı?

Gündem Haberleri

Facebook ücretli mi olacak ve Facebook paralı olacak mı soruları zaman zaman gündem oluyor ve kullanıcılar bu soruların yanıtını merak ediyor. Peki, Facebook ücretli mi olacak? Facebook paralı olacak mı?

Facebook kullanıcıları Facebook ücretli mi olacak? Facebook paralı olacak mı gibi soruların yanıtını zaman zaman merak ediyor ve konu gündem oluyor. Peki, Facebook ücretli mi olacak? Facebook paralı olacak mı?

FACEBOOK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Facebook'un yardım merkezi de incelendiğinde Facebook'un kullanımının tamamen ücretsiz olduğu ve gelir kaynağının reklam olduğu açık bir şekilde yazıyor.

Facebook ücretli mi olacak konusu sadece bu günlerde de değil geçmişte de sık sık gündem oldu ve bu iddialar asılsız çıktı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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