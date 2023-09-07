Facebook ücretli mi olacak 2023? İddiaları gündemde yer alıyor ve birçok Facebook kullanıcısı tarafından araştırılıyor. Avrupa Birliği'nin sosyal medya konusunda yasalarda sıkılaşmaya gitmesi sebebiyle sosyal medya platformları reklamlar konusunda sıkıntı çekiyor. Bu kararın ardından Facebook ve Instagram'ın ücretli olacağına dair iddialar ortaya çıktı. Peki, Facebook ücretli mi olacak 2023? Facebook paralı mı olacak iddiaları gerçek mi?

FACEBOOK ÜCRETLİ Mİ OLACAK 2023?

Facebook'un ücretli olacağına dair Meta çatısı altında yer almakta olan Facebook'un ücretli olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Facebook'un internet sitesinde yer alan en son bilgi şu şekilde: "Facebook'u kullanmanız için sizden ücret almıyoruz. Bunun yerine, Meta Şirketi Ürünlerinde reklamlar göstermesi için reklam verenlerden ücret alıyoruz. Bu, herkesin Facebook'u erişim ücreti ödemeden kullanabilmesini sağlamamıza yardımcı oluyor."