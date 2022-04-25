Facebook hesap bilgilerimi ve şifremi unuttum, ne yapmam gerek 2022? Facebook şifre yenileme nasıl yapılır? Facebook şifremi unuttum!

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan sosyal medya platformu Facebook, Instagram ve WhatssApp ile birlikte birçok sosyal ağın da sahibi. Durum bu haldeyken Facebook kullanımı kişisel ve kurumsal anlamda diğer sosyal ağlar ile olan bağlantısı göz önünde bulundurulduğunda hem güvenlik, hem de erişilebilirlik anlamında önem kazanmakta. Facebook profilini güvenli tutmanın en basit yöntemi olan zorlu şifre seçimi, ilerleyen dönemlerde şifrenin unutulmasına neden olabiliyor. Bu bağlamda birçok kişi internetten Facebook şifremi unuttum, ne yapmam gerek? Facebook şifre yenileme nasıl yapılır? Unutulan Facebook şifresi nasıl yenilenir? Facebook şifre sıfırlama nasıl yapılır? gibi soruların cevaplarını aramakta. Bütün bu soruların cevaplarına haberimizin devamından erişebilirsiniz.

FACEBOOK GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Dünyada 2 milyarı aşkın kişinin kullandığı Facebook, hala sosyal medya platformları arasından en çok kullanıcıya sahip olma rekorunu elinde bulundurmakta. Facebook'ta hesap açmak ve giriş yapmak çok basit. Kullanıcı oluşturmak için "Yeni Hesap Oluştur" butonuna tıklayıp isim, soy isim, mail adresi veya telefon numarası, cinsiyet bilgileri ve yeni bir şifre girerek yeni kullanıcı oluşturabilirsiniz.

Giriş yapmak için ise kayıt olduğunuz e-posta adresi ya da telefon numaranızı yazıp, yine kayıt olurken girdiğiniz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

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FACEBOOK ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMAM GEREK?

Facebook şifrenizi unuttuysanız ve hesaba erişim sağlayamıyorsanız, öncelikle Facebook uygulamasına ya da Facebook giriş sayfasına gidin ve şifremi unuttum seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada şifre yenileme için bazı yönlendirmeler bulunacaktır. Bunlar Facebook'a kayıt olduğunuz telefon ya da e-posta adresine kod göndermektir. E-posta adresi veya cep telefonunuza gelen kodu girmeniz durumunda Facebook'a erişim sağlayabileceksiniz.

FACEBOOK'A KAYIT OLDUĞUM E-POSTA ADRESİMİ HATIRLAMIYORUM!

Şifrenizi bilmiyorsunuz ya da unuttunuz ve e-posta adresinizi de hatırlamıyorsunuz bu durumda kayıt işlemindeyken cep telefonunuzu tanımlamış olmanız büyük önem taşımaktadır. Facebook ana sayfasında şifremi unuttum bölümüne tıklamanız halinde "Hesap Bul" sayfası karşınıza çıkacak, gerekli alana kayıt olduğunuz telefon numarasını yazmanız halinde bağlantılı e-posta ve telefon numarası görünecektir. Buraya yollayacağınız kod ile birlikte şifrenizi yenileyip, Facebook erişimine devam edebilirsiniz.

"HESAP BUL" SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ!

FACEBOOK HESABIMI KORUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIM?

Facebook hesap güvenliği, diğer sayfalarla olan bağlantılar ve kişisel bilgileri saklamasından dolayı oldukça önem taşımaktadır. Facebook sayfanızın çalınmasını engellemek ya da başka kullanıcıların girmesine engel olmanız için dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi doğru şifre seçimidir. Şifrenizi oluştururken kullanacağınız karakterler arasında mutlaka büyük harf, küçük harf ve sayı içermesine aynı zamanda bu şifrenin kullanıcı adı ya da lakaplar gibi kelimelerden oluşmamasına özen göstermeniz gerekmektedir. Bunun dışında "İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması" profilinizi korumakta oldukça etkilidir. Ayrıca "İlave Güvenlik Ayarlama" kısmından "Hesabına erişemezsen iletişime geçebileceğin 3-5 arkadaşını seç" seçeneği ile hesabınıza ekstra koruma sağlayabilirsiniz. Ayrıca Facebook içerisinde yer alan "Kodmatik" kullanımı da diğer sayfalara giriş yaparken ekstra güvenlik sağlamaktadır. Bunların dışında Facebook hesabınızı korumak için şifrenizi kimseyle paylaşmamanızı ve elden çıkartacağınız cihazlardan profillerinizden çıkış yapıp kayıtlı şifrelerin kaldırılması hatta cihazın formatlanmasını tavsiye ederiz.

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