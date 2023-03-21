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Facebook neden açılmıyor? Facebook sorun mu var?

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Facebook neden açılmıyor? Facebook sorun mu var?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook neden açılmıyor? Facebook sorun mu var? İşte detaylar...

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Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?Facebook sorun mu var?

FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken kullanıcılar hesaplarına giriş yapma da herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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