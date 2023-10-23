Facebook ne zaman kuruldu? Facebook sahibi kim? Facebook tarihçesi nedir?

Facebook, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biridir. Peki, Facebook ne zaman kuruldu ve kim tarafından kuruldu? İşte Facebook'un kuruluşu ve sahibi hakkında detaylı bilgiler.

Sosyal medya, internetin hayatımızı kökten değiştiren en önemli yeniliklerinden biri olmuştur. Bu dönüşümün öncülerinden biri de Facebook'tur. Facebook, hem dünya genelindeki kullanıcıları hem de işletmeleri bir araya getiren güçlü bir platform olarak kendini kanıtlamıştır. Peki, Facebook ne zaman kuruldu, kimin tarafından sahip olunuyor ve nasıl büyüdü?

FACEBOOK NE ZAMAN KURULDU, SAHİBİ KİM?

Facebook, Mark Zuckerberg tarafından 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi'nde öğrenci iken kuruldu. Başlangıçta, sadece Harvard öğrencilerine yönelik bir sosyal ağ olarak hizmet veriyordu. Ancak hızla diğer üniversiteler ve kolejlerle genişledi. Ardından, tüm dünya genelinde kullanılabilir hale geldi. Facebook, halka açık bir şirket haline gelene kadar Zuckerberg'in girişimi olarak büyüdü.

FACEBOOK KAÇ KULLANICIYA SAHİP?

Facebook, kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri haline geldi. 2 milyarı aşkın aktif kullanıcıya sahiptir. İnsanlar, Facebook üzerinden arkadaşlarıyla bağlantı kurar, paylaşımlar yapar, haberleri takip eder ve etkileşimde bulunur. Bu, kişisel bağlantıların güçlenmesi ve haberlerin hızla yayılmasını sağlar.

FACEBOOK VE İŞ DÜNYASI

Facebook, işletmeler için de önemli bir araç haline geldi. İşletmeler, Facebook üzerinden hedef kitlelerine ulaşabilir, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtarak pazarlama yapabilirler. Reklamcılık ve işletme sayfaları, işletmelerin Facebook'u pazarlama stratejilerinin merkezi bir parçası olarak kullanmalarına olanak tanır.