Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Facebook ne zaman düzelecek? sorusunu merak etti. Peki, Facebook ne zaman düzelecek? Facebook giriş hatası! Facebook ne zaman açılır? İşte detaylar...

Facebook giriş hatası! En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? sorusunu araştırmaya başladı. Facebook'a ne zaman girilecek merak konusu oldu. Peki, Facebook ne zaman düzelecek? Facebook giriş hatası! Facebook ne zaman açılır? Detaylar haberimizde...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kullanıcı raporlarına göre sunucu bağlantısı yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.

En çok bildirilen sorunlar: