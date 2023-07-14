Facebook Cuma mesajları, cuma günleri mesaj ile birlikte duygu ve düşüncelerini paylaşmak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. İşte Güzel, resimli, en iyi Facebook Cuma mesajları! Resimli, anlamlı, kısa Facebook Cuma mesajları!

Facebook Cuma mesajları, platform üzerinde resimli, anlamlı, kısa cuma mesajı paylaşmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Sevdikleri ile cuma gününün sevincini ve coşkusunu paylaşmak isteyenler Facebook platformu üzerinde Facebook cuma mesajları paylaşılıyor. İşte FACEBOOK CUMA MESAJLARI: Güzel, resimli, en iyi Facebook Cuma mesajları! Resimli, anlamlı, kısa Facebook Cuma mesajları!

FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2023

"Allah'ın rahmeti üzerimize olsun, Cuma gününün bereketiyle dolu bir gün olsun."

"Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun."

"Kalplerimiz Cuma gününe sevinçle dolu, umutlarımızın gerçekleştiği bir gün olsun."

"Cuma günü, manevi huzurun ve bereketin en yoğun hissedildiği günlerdendir. Dualarımızın kabul olması dileğiyle."

"Cuma günü, günahlarımızı bağışlatma ve tövbe etme fırsatı sunar. Rabbim, dualarımızı kabul etsin."

"Rabbimiz, Cuma günü bize huzur, saadet ve bereket ihsan etsin. Dualarımızı kabul buyursun."

"Cuma günü, kulluğumuzu hatırlatan, manevi gücümüzü artıran bir gün olsun. İyi Cumalar."

"Cuma günü, hayırlı işler yapmamız için bize bir fırsat sunar. Rabbim, dualarımızı kabul etsin."

"Cuma günü, umutların yeşerdiği, duaların kabul olduğu bir gündür. Rabbim, dualarımızı geri çevirmesin."

"Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma günü dilerim. Dualarınızı eksik etmeyin."

"Cuma günü, kalplerimize huzur, yüzlerimize tebessüm getirsin. Dualarınızın kabul olması dileğiyle."

"Cuma günü, kulluğumuzu hatırlatan ve manevi gücümüzü yeniden canlandıran bir gün olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin."

"Cumanız mübarek olsun, dualarınız gerçekleşsin, hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun."

"Bu mübarek Cuma gününde, sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk içinde olmanızı dilerim."

"Cumanız kutlu olsun, dualarınızın kabul olması için kalpten niyaz ederim."

"Allah'ın rahmetiyle dolu olan Cuma günü, tüm hayırların sizleri bulması dileğiyle."

"Cuma günü, kalplerimizin nuruyla aydınlanan, dualarımızın kabul olduğu bir gün olsun."

"Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfiretiyle dolu olan Cuma gününde, dualarınızın gerçekleşmesini temenni ederim."

"Cumanız mübarek olsun, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın, dualarınızın kabul olması dileğiyle."

"Cuma günü, manevi yükselişimizin ve huzurumuzun doruğa çıktığı bir gün olsun. Dualarınızın kabulüne vesile olsun."

"Bu özel Cuma gününde, hayırlı dualarınızın Cenab-ı Allah tarafından kabul edilmesini dilerim."

"Cumanız mübarek olsun, Rabbim dualarınızı reddetmesin, dilekleriniz gerçekleşsin."