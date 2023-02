Sevdikleri ile birlikte duygularını paylaşmak için Facebook Cuma mesajları kullanmak, en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Facebook Cuma mesajları bu nedenle birçok Müslüman tarafından aktif olarak kullanılıyor ve araştırılıyor. Sevdiklerimizle paylaşmak adına En güzel Cuma mesajlarını tercih etmekteyiz. İşte Facebook Cuma mesajları! En iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları 2023! Ayetli, kısa, resimli Facebook Cuma mesajları!

FACEBOOK CUMA MESAJLARI

Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islamnuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61).

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

EN İYİ, EN YENİ FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2023

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab ! Düşman karşısında ordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

20 OCAK HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Mâhiyetimiz duâ olmâlı Evvelâ ellerden önce yürekler âçılmâlı. Hâyırlı Nurlu Cumâlâr.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (CUMA SURESİ 9-10)

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!