Facebook platformu üzerinde sevdikleri ile Cuma gününü kutlamak isteyen kişiler, Facebook Cuma mesajları paylaşmayı tercih ediyor. Facebook Cuma mesajları bu nedenle birçok Müslüman tarafından aktif olarak kullanılıyor ve araştırılıyor. İşte FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Facebook Cuma mesajları! 2023 kısa, ayetli Cuma mesajları!

Sevdikleri ile birlikte duygularını paylaşmak için Facebook Cuma mesajları kullanmak, en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Bu nedenle Facebook Cuma mesajları, Cuma günleri birçok kişinin gündeminde bulunuyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. İşte FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Facebook Cuma mesajları! 2023 kısa, ayetli Cuma mesajları!

FACEBOOK CUMA MESAJLARI

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

AIIah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

EN İYİ, EN YENİ FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2023

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab ! Düşman karşısında ordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

2023 KISA, AYETLİ CUMA MESAJLARI!

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61).

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. (Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )

En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür" buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed"ıye, No: 910)

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.