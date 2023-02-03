Birçok kişi tarafından kullanılmakta olan Facebook platformu üzerinde Müslümanlar tarafından kutlanılan cuma günlerinde Facebook cuma mesajları oldukça fazla merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, en anlamlı kısa cuma mesajları! 2023 Resimli ve ayetli Facebook cuma mesajları!

Facebook cuma mesajları, platform üzerinde sevdikleri ile birlikte duygularını paylaşmak isteyen kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevdikleri ile manevi duygularını paylaşmak isteyen birçok Müslüman kullanıcı tarafından En güzel, en anlamlı kısa cuma mesajları araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılarımız için Facebook cuma mesajlarını derledik. İşte En güzel, en anlamlı kısa cuma mesajları! 2023 Resimli ve ayetli Facebook cuma mesajları!

FACEBOOK CUMA MESAJLARI

Allah'u Teala'yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah'ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah'ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız.

Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim.

Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah'ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü"minin kardeşine gıyabında ettiği dua" Hayırlı Cumalar.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

EN GÜZEL, EN ANLAMLI KISA CUMA MESAJLARI 2023

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu vekahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.