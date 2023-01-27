Mübarek cuma günü birçok Müslüman için büyük önem arz ediyor ve insanlar sevincini paylaşmak adına Facebook Cuma mesajları 2023'ü araştırmakta. En güzel, en anlamlı, en iyi Facebook Cuma mesajları en çok araştırılan konular arasında. İşte, Facebook Cuma mesajları 2023! En güzel, en anlamlı, en iyi Facebook Cuma mesajları! Ayetli ve anlamlı Cuma mesajları!

Facebook Cuma mesajları, Müslümanlar için büyük önem taşımakta olan cuma gününün sevincini paylaşmak için en sıklıkla kullanılmakta. Sosyal medya platformları üzerinden paylaşılması tercih edilen ayetli ve anlamlı Cuma mesajları, oldukça yoğun ilgi görmekte. İşte, Facebook Cuma mesajları 2023! En güzel, en anlamlı, en iyi Facebook Cuma mesajları! Ayetli ve anlamlı Cuma mesajları!

FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2023

ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin).

Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islamnuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

EN GÜZEL, EN ANLAMLI, EN YENİ FACEBOOK CUMA MESAJLARI

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

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Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar...