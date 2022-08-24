4 Ekim Çarşamba bugün, Facebbook kullanıcıları çeşitli sorunlarla karşılaştı ve Facebook çöktü mü? Facebook sorun mu var gibi soruların ynıtlarını araştırdı. Bu kapsamda Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor sorularının yanıtı merak ediliyor.

Facebook Çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? sorularının yanıtı araştırılıyor. Çok kullanılan sosyal medya platformu Faceboo'ta çeşitli sorunlar şikayetlere neden oldu. Facebook çöktü mü? Facebook sorun mu var?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya uygulaması Facebook'ta sabah saatleri itibariyle çeşitli sorunlar yaşanıyor. Sürekli çıkış yaparak hataya neden olan uygulamada bazı kullanıcılar hikayelerin görünmemesi gibi sorunlar da yaşanıyor.

İşte son durum:

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