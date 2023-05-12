Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? merak etti. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, sorun ne? 12 Mayıs Facebook sorun mu var?İşte detaylar...

Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? sorusunu araştırmaya başladı. Facebook'a neden girilemiyor merak konusu oldu. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, sorun ne? 12 Mayıs Facebook sorun mu var? Detaylar haberimizde...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: