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Facebook çöktü mü? Facebook'a neden girilmiyor? Facebook hatası ne?

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Facebook çöktü mü? Facebook'a neden girilmiyor? Facebook hatası ne?

Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? merak etti. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook açılmıyor! Facebook'a neden girilmiyor? İşte detaylar...

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Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? merak etti. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook açılmıyor! Facebook'a neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Facebook çöktü mü? Facebook'a neden girilmiyor? Facebook hatası ne?

FACEBOOK'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcı raporlarına göre sunucu bağlantısı yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.

En çok bildirilen sorunlar:

  • 67 % Sunucu Bağlantısı
  • 33% Oturum Açma
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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