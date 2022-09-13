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Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? Facebook'a neden girilmiyor?

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Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? Facebook'a neden girilmiyor?

Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? merak etti. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook down! Facebooka neden giremiyorum Facebook neden açılmıyor? Facebook'da sorun mu var?

Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? merak etti. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook down! Facebooka neden giremiyorum Facebook neden açılmıyor? Facebook'da sorun mu var? İşte detaylar...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken kullanıcılar hesaplarına giriş yapma da herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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