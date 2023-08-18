18 Ağustos'ta Facebook kullanıcıları platforma erişim konusunda sorunlar yaşadı. Kullanıcılar, sosyal medya devinin neden çöktüğüne dair bir açıklama bekliyor. Peki, Facebook çöktü mü? 18 Ağustos Facebook sorun ne, neden açılmıyor? İşte detaylar...

Facebook çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Her gün milyarlarca kullanıcının giriş yaptığı Facebook'a girişte sıkıntılar yaşanmakta. Sosyal medya kullanıcıları sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Neden açılmıyor, çöktü mü soru başlıkları en çok aratılan başlıkların arasında. Peki, Facebook çöktü mü? 18 Ağustos Facebook sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimler şu şekildedir: