Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? merak etti. Peki, Facebook çöktü mü? 13 Kasım Facebook sorun mu var? Facebook'a neden girilmiyor? Facebook neden açılmıyor? İşte detaylar...

Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? sorusunu araştırmaya başladı. Facebook'a neden girilemiyor merak konusu oldu. Peki, Facebook çöktü mü? 13 Kasım Facebook sorun mu var? Facebook'a neden girilmiyor? Facebook neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

13 KASIM FACEBOOK SORUN MU VAR?

Kullanıcı raporlarına göre sunucu bağlantısı yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.

En çok bildirilen sorunlar:

61 % Sunucu Bağlantısı

22% İnternet Sitesi

17% Oturum Açma