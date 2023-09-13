Facebook kullanıcıları, dünya genelinde popüler sosyal medya platformuna erişim sorunları yaşadı. Kullanıcılar, Facebook'un çöktüğünü belirtirken, sorunun kaynağı araştırılmaktadır. Peki, Facebook çöktü mü? 13 Eylül Facebook sorun ne, neden açılmıyor? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook'a girişte sorunlar yaşandığı bildirilmektedir. Facebook'da meydana gelen sorunun kaynağı araştırılmaktadır. Facebook çöktü mü merak konusu oldu. Arama motorlarında Facebook yaşanan hatanın sebebi sorgulatılıyor. Peki, Facebook çöktü mü? 13 Eylül Facebook sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Facebook'un çöktüğü düşünüldü. Facebook'un uygulamasında dünya genelinde yaşanan Facebook'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimler şu şekildedir: