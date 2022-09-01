Facebook çöktü mü? 1 Eylül 2022 Facebook'a ne oldu? Facebook'a giriş neden yapamıyorum?

Facebook son yılların en popüler sosyal medya aracı oldu. Kullanıcılar gündem hakkında kendi yorumlarını paylaşıyor ve fikir alışverişleri yaparken kendi fotoğraflarını sevdikleri ile paylaştığı bir platform. Facebook kullanıcıları ise gününün çoğunu uygulamada geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey Facebook çöktü mü? Facebook'a neden giriş yapamıyorum? oluyor. Facebook'a giriş yapamaya kullanıcılar arama motorlarında Facebook çöktü mü? sorusunu aratıyor.

Facebook'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Facebook'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Facebook uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra Facebook uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki Facebook çöktü mü? 1 Eylül Facebook'a ne oldu? Facebook'a neden giriş yapamıyorum?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Facebook'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Facebook'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen şikayet bulunmamaktadır bu nedenle Facebook'da herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

FACEBOOK'A NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

Facebook'a birçok nedenden dolayı giriş yapamıyor olabilirsiniz. Raporlara bakıldıktan sonra eğer uygulamada bir problem söz konusu değilse problem sizin hesabınızla ilgili olabilir bu nedenle hesabınızın durumu için e-mailinizi kontrol etmelisiniz. İnternet bağlantı durumunuzu da kontrol etmeyi unutmayın.