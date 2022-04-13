BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Gelecek yılın kadrosunu şimdiden kurmaya çalışan Beşiktaş'ın hedeflerinden biri de Portekiz'li yıldız Carvalho! Gelecek yılın kadro mimarisini şimdiden hazırlayan Beşiktaş, Kancayı Portekiz'li yıldız Carvalho'ya taktı. Fabio Carvalho kimdir? Carvalho kaç yaşında, mevkisi ne? Carvalho hangi takımlarda oynadı? detaylar haberimizde...

FABİO CARVALHO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA MEVKİSİ NE?

Fábio Leandro Freitas Gouveia Carvalho, Portekiz'in Lizbon Bölgesi'ndeki Torres Vedras'ta 30 Ağustos 2002 yılında doğdu. EFL Championship kulübü Fulham için kanat veya ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcu . İngiltere için uluslararası bir uluslararası genç olan Carvalho, şimdi Portekiz'i uluslararası alanda temsil ediyor.

Kariyeri

Fulham U18

FC Fulham Alt.

Fulham U23

Fulham

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