Fabio Carvalho kimdir? Carvalho kaç yaşında, mevkisi ne? Carvalho hangi takımlarda oynadı?
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Gelecek sezon transferi için Beşiktaş'ta Fabio Carvalho ismi gündeme geldi Carvalho kimdir? Carvalho kaç yaşındadır? Carvalho hangi takımlarda oynadı? detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Gelecek yılın kadrosunu şimdiden kurmaya çalışan Beşiktaş'ın hedeflerinden biri de Portekiz'li yıldız Carvalho! Gelecek yılın kadro mimarisini şimdiden hazırlayan Beşiktaş, Kancayı Portekiz'li yıldız Carvalho'ya taktı. Fabio Carvalho kimdir? Carvalho kaç yaşında, mevkisi ne? Carvalho hangi takımlarda oynadı? detaylar haberimizde...
FABİO CARVALHO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA MEVKİSİ NE?
Fábio Leandro Freitas Gouveia Carvalho, Portekiz'in Lizbon Bölgesi'ndeki Torres Vedras'ta 30 Ağustos 2002 yılında doğdu. EFL Championship kulübü Fulham için kanat veya ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcu . İngiltere için uluslararası bir uluslararası genç olan Carvalho, şimdi Portekiz'i uluslararası alanda temsil ediyor.
Kariyeri
- Fulham U18
- FC Fulham Alt.
- Fulham U23
- Fulham