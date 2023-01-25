Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te bu sezon fırtınalar estiren 31 yaşındaki İtalyan kanat-forvet, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi peşine taktı. Futbol severler, Fabio Borini kimdir merak ediyor. Peki, Fabio Borini kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç, forma numarası kaç, mevkisi ne, forvet mi? İşte detaylar...

Gol makinesi Borini'ye Süper Lig'in üç devinden teklif! Fenerbahçe'nin önerisi çok konuşulur

Futbol gündeminde yer alan isimlerin başında Fabio Borinigeliyor. Karagümrük'ün yıldızı Borini için Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe teklif yaptı. Peki, Fabio Borini kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, hangi takıma transfer olacak? Fabio Borini'nin hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler nelerdir?

FABİO BORİNİ KİMDİR?

Fabio Borini (d. 29 Mart 1991 Bentivoglio), forvet mevkiinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te oynamaktadır.

Fabio Borini doğum tarihi : 29 Mart 1991

Fabio Borini kaç yaşında : 31 yaşında

Fabio Borini nereli : İtalya

Fabio Borini mesleği ne : Futbolcu

Fabio Borini boyu kaç : 1.80 metre

Fabio Borini kilosu kaç : 74 kg

Fabio Borini hangi takımda : Fatih Karagümrük

Fabio Borini hangi mevkide oynuyor : Forvet

Fabio Borini forma numarası kaç : 16

Fabio Borini burcu ne : Koç

2011-12 sezonu başında Parma takımına transfer olan oyuncu, bu takımda hiç forma giyemeden Roma'ya kiralandı. Sezon sonunda ise Roma takımı satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini aldı.

BORİNİ'NİN FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Bu sezon Karagümrük'le ligde 18 maça çıkan Borini 12 gol kaydetti, 7 asist üretti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta da 1 kez ağları sarstı.

BORİNİ TRANSFER Mİ OLACAK?

Karagümrük'ün yıldızı Borini için Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler 4,25 milyon euroya bonservisini aldığı Bruma'yı takasta önerdi.

Başakşehir, sezon sonu mukavelesi dolacak Borini için Karagümrük'e 500 bin euro önerdi. Fenerbahçe ise Bruma'nın bonservisini vermeyi teklif etti. Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili henüz net bir bilgi yok.

Karagümrük, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yaptığı tekliflere sıcak bakmadı. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2,5 milyon euro. Haziran ayında kontratı bitecek futbolcunun hangi Süper Lig devine gideceği merak konusu oldu.