Fabio Borini kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, hangi takıma transfer olacak? Fabio Borini'nin hayatı ve futbol kariyeri!
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Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te bu sezon fırtınalar estiren 31 yaşındaki İtalyan kanat-forvet, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi peşine taktı. Futbol severler, Fabio Borini kimdir merak ediyor. Peki, Fabio Borini kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç, forma numarası kaç, mevkisi ne, forvet mi? İşte detaylar...
Futbol gündeminde yer alan isimlerin başında Fabio Borinigeliyor. Karagümrük'ün yıldızı Borini için Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe teklif yaptı. Peki, Fabio Borini kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, hangi takıma transfer olacak? Fabio Borini'nin hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler nelerdir?
Fabio Borini (d. 29 Mart 1991 Bentivoglio), forvet mevkiinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te oynamaktadır.
Fabio Borini doğum tarihi : 29 Mart 1991
Fabio Borini kaç yaşında : 31 yaşında
Fabio Borini nereli : İtalya
Fabio Borini mesleği ne : Futbolcu
Fabio Borini boyu kaç : 1.80 metre
Fabio Borini kilosu kaç : 74 kg
Fabio Borini hangi takımda : Fatih Karagümrük
Fabio Borini hangi mevkide oynuyor : Forvet
Fabio Borini forma numarası kaç : 16
Fabio Borini burcu ne : Koç
2011-12 sezonu başında Parma takımına transfer olan oyuncu, bu takımda hiç forma giyemeden Roma'ya kiralandı. Sezon sonunda ise Roma takımı satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini aldı.
Bu sezon Karagümrük'le ligde 18 maça çıkan Borini 12 gol kaydetti, 7 asist üretti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta da 1 kez ağları sarstı.
Karagümrük'ün yıldızı Borini için Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler 4,25 milyon euroya bonservisini aldığı Bruma'yı takasta önerdi.
Başakşehir, sezon sonu mukavelesi dolacak Borini için Karagümrük'e 500 bin euro önerdi. Fenerbahçe ise Bruma'nın bonservisini vermeyi teklif etti. Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili henüz net bir bilgi yok.
Karagümrük, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yaptığı tekliflere sıcak bakmadı. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2,5 milyon euro. Haziran ayında kontratı bitecek futbolcunun hangi Süper Lig devine gideceği merak konusu oldu.