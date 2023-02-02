Avrupa'da transfer sezonunu kapanmasının ardından Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir Sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılar adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Boraniyi transfer gündemine aldı. Peki, Fabio Borini Galatasaray'a gelecek mi? Fabio Borini Galatasaray ile anlaştı mı? Fabio Borini hangi takıma gidecek? İşte futbol gündemine damgasını vuran konu hakkında tüm merak edilenler...

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Spor toto Süper ligde liderliğini sürdüren ve şampiyonluk yolunda yoluna dolu dizgin giden Galatasaray transfer gündeminde de atağa kalktı. Sarı kırmızılar bir süredir transfer gündeminde bulunan adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldız sol bek oyuncusuFabio Borini transferini bitirmek istiyor. Sarı kırmızılar oyuncu ve kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Peki, Fabio Borini Galatasaray'a gelecek mi?Fabio Borini Galatasaray ile anlaştı mı? Fabio Borini hangi takıma gidecek? Detaylar haberimizde...

FABİO BORANİ GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Karagümrük'te gösterdiği performansla birlikte transferin gözde isimlerinden biri olan Fabio Borini, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde bulunuyordu. Hatta sarı - kırmızılıların, oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın olduğu iddia edilmişti. Beklenen oldu Galatasaray tecrübeli sol bek ile Fabio Borani ile 2 yılık yılığı 3 milyon dan anlamaya vardı. Sarı kırmızılar oyuncunun kulübü Fatih Karagümrük ile görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılar transferin gözde ismini kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Öte yandanFabio Borani için Beşiktaş ve Fenerbahçenin oyuncunun kulbü Fatih Karagümrük ile görüşmelerinin sürdürdüğü bilinmekte.

FABİO BORANİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşanmaya devam ediyor Siyah beyazlılar bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Fabio Borani ile ilgileniyor. Siyah beyazlı yönetimin oyuncunun kulübü Fatih Karagümrük ile masaya oturduğu öğrenilken

Fatih Karagümrük, Borini'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli olan 2.5 milyon euroluk bedeli talep ediyor. Beşiktaş'ın bonservisi düşürmeye çalıştığı ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Taraflar anlaşması halinde yıldız futbolcuFabio Borani siyah beyazlı formayı giyebilir.