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Fabian Ruiz kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Galatasaray, orta saha transferi için birçok isimle görüşürken gündeme gelen son isim PSG forması giyen 28 yaşındaki Fabian Ruiz oldu. Peki, Fabian Ruiz kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

İspanyol oyuncunun Fransız kulübüyle Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018 yazında Real Betis'ten Napoli'ye 30 milyon Euro'ya giden Fabian Ruiz, 2022 yazında ise Napoli'den 22.5 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olmuştu. Peki, Fabian Ruiz kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

FABİAN RUİZ KİMDİR?

Doğum: 3 Nisan 1996 (28 yıl yaşında), Los PalaciosVillafranca, İspanya

Fabián Ruiz Peña orta saha pozisyonunda görev yapan İspanyol millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Real Betis B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Real Betis, Elche ve Napoli takımlarında forma giydi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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