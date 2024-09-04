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Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı?

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Galatasaray, orta saha transferi için birçok isimle görüşürken gündeme gelen son isim PSG forması giyen 28 yaşındaki Fabian Ruiz oldu. Peki, Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı?

Transferde gaza basan Galatasaray'ın UEFA'ya kadro bildirmek için son bir günü kaldı. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar PSG'nin yıldızına kancayı taktı. Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı?

GALATASARAY FABİAN RUİZ'İ ALDI MI?

Fabian Ruiz'in Galatasaray'a transferi konusunda çelşitli iddialar gündeme gelirken konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.

FABİAN RUİZ KİMDİR?

Doğum: 3 Nisan 1996 (28 yıl yaşında), Los PalaciosVillafranca, İspanya

Fabián Ruiz Peña orta saha pozisyonunda görev yapan İspanyol millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Real Betis B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Real Betis, Elche ve Napoli takımlarında forma giydi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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